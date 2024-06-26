Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла соответствующее решение 25 июня, подтвердив решение первой инстанции о взыскании в доход государства активов подсанкционного бизнесмена Вячеслава Богуслаева, которого в 2022 году задержала Служба безопасности Украины.

Обратите внимание Председатель правления "ПриватБанка" уходит с должности

В Украине станет на один государственный банк больше

Поэтому Мотор-Банк станет 7 государственным банком в Украине. Аналогичный статус имеют следующие кредиторы:

"ПриватБанк";

"Ощадбанк";

"Укрэксимбанк";

"Укргазбанк";

"Сенс Банк";

"PIN банк".

Поэтому доля государства в банковском секторе снова возрастет. Напомним, что по состоянию на конец 2023 года государственные банки составляли 53,2% индустрии по чистым активам.

Национализация "Сенс Банка"

Одним из самых известных банков, которые национализировали в Украине, был "Сенс Банк". Кредитор ранее принадлежал известным российским олигархам. В частности, главными бенефициарами были бизнесмены, против которых СНБО ввел санкции:

Андрей Косогов (40,96% акциями банка);

Петр Авен (12,4%);

Михаил Фридман (32,86%).

Михаил Фридман даже подал иск в суд против Украины из-за национализации "Сенс Банка". Россиянин считает, что это было незаконно и стремится получить компенсацию в более чем 1 миллиард долларов.