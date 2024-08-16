Monobank під DDOS-атакою

У п'ятницю, 16 серпня 2024 року, почала DDOS-атакою. Співзасновник банку Олег Гороховський повідомив, що цю інформацію він отримав від згідно з постом Олега Гороховського від представників менеджменту. Перше повідомлення про атаку підприємець оприлюднив об 20:59 вечора.

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Гороховський додав, що фахівці Monobank відбивають атаку "попиваючи каву з пончиками". Крім того, він уточнив, що банк отримав близько "МЛРД запитів на послуги за 3 години", але запевнив, що ситуація під контролем.

Нагадаємо, що у середині липня у Monobank виникли проблеми, які були спровоковані глобальним IT-збоєм, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows.