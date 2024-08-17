Золото установило новый рекорд на рынке

Всего с начала 2024 года золото уверенно дорожает и фиксирует все новые и новые рекорды. Впервые золото пересекло важную отметку 8 марта, достигнув 2160 доллара за унцию. Следующие максимумы зафиксировали 1 апреля и в конце мая.

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В течение лета 2024 года золото также успело установить несколько исторических максимумов. В частности, 17 июля металл подорожал до 2473 долларов за тройскую унцию. Это был беспрецедентный уровень для золота, однако уже 13 августа на рынке зафиксировали еще один рекорд – 2506 долларов за унцию.

Однако в пятницу, 16 августа, золото установило новый исторический максимум – 2548,3 доллара за унцию. Стоит добавить, что сессию драгоценный металл начинал с ценой на уровне 2488,2 доллара за унцию, согласно данным MarketWatch. Главными факторами, которые толкают цены на золото вверх, – спрос среди западных инвесторов и мировых центральных банков. Добавляют, что за последние 5 лет спрос на драгоценный металл среди центробанков существенно вырос. При этом золото до сих пор имеет пространство для роста.