Якими будуть ціни на золото?

На думку аналітиків протягом наступних трьох місяців золото буде торгуватися в діапазоні від 3 300 до 3 600 доларів за унцію. Це пояснюється, зокрема, тим, що середній рівень нових імпортних мит у США перевищує очікувані 15%.

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Такий прогноз цін на золото суперечить червневому звіту Citigroup, коли банк припускав, що в найближчі квартали ціна золота опуститься нижче 3 тисяч доларів за унцію.

Ринок стурбований загрозою рецесії в США, оскільки високі процентні ставки зберігаються вже три роки, і інвестори купують золото як захист від ризиків зниження. За останні шість місяців ці побоювання лише посилилися на тлі масштабної – найбільшої за століття – програми президента Трампа щодо введення торгових мит,

– зазначили у Citigroup.

Після стрімкого зростання на початку року і досягнення рекордного максимуму вище 3 500 доларів за унцію у квітні, в останні місяці золото перебувало у фазі консолідації: ринок вичікував появи нового драйвера для руху ціни.

Примітно! Зміна прогнозу Citigroup збіглася з більш оптимістичними оцінками інших аналітиків, включаючи експертів Goldman Sachs Group і Fidelity International.

Аналітики також підкреслили, що їх попередній короткостроковий діапазон для ціни – 3 150–3 500 доларів за унцію – виявився точним, що підтверджується консолідацією в останні місяці.