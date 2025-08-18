Які метали відносять до дорогоцінних?

Сьогодні до дорогоцінних металів відносять вісім елементів: золото, срібло, платину, паладій, родій, рутеній, іридій і осмій, пише 24 Канал з посиланням на Іnvestopedia.

Всі вони зберігають є важливими ресурсами для глобальної економіки та активно торгуються в Україні світових ринках. Крім того, дорогоцінні метали вважаються надійним інструментом для диверсифікації інвестиційного портфеля.

Які ціни на золото?

Золото століттями використовувалося як універсальний засіб заощадження. Багато держав досі зберігають золоті резерви для підтримки своїх валют.

Цікаво! Наразі цей метал є популярним серед приватних інвесторів – ціни на золото останнім часом тільки зростають.

Золото можна купити у вигляді ювелірних виробів, колекційних монет або злитків.

Вартість золота становить близько 3 388 доларів за унцію.

Які ціни на срібло?

Срібло зустрічається в природі частіше за золото і широко застосовується в промисловості, електроніці, паяльних матеріалах і ювелірному виробництві. Хоча інвестиції в срібні злитки та монети менш поширені, цей метал залишається популярним.

Ціна срібла – близько 37,92 долара за унцію.

Які ціни на платину?

Платина цінується за рідкість і унікальні фізичні властивості. Її використовують в ювелірних виробах і, у великому обсязі, в каталітичних нейтралізаторах автомобілів.

Метал зустрічається рідше золота і срібла, а його вартість – приблизно 1 348 доларів за унцію.

Які ціни на паладій?

Паладій, відкритий в 1803 році, належить до металів платинової групи. У ювелірній справі він застосовується рідше, але знаходить все більше промислових застосувань, в тому числі в автомобільній промисловості.

Ціна паладію становить близько 1 124,50 долара за унцію.

Які ціни на родій?

Родій відрізняється високою відбивною здатністю і часто використовується для додання блиску ювелірним виробам і дзеркальним поверхням.

Це один з найдорожчих металів: його вартість досягає 7 575 доларів за унцію.

Які ціни на рутеній?

Рутеній застосовують у сплавах для підвищення міцності та стійкості до корозії. Він також входить до платинової групи металів.

Ціна рутенію – приблизно 868,80 долара за унцію.

Які ціни на іридій?

Іридій – один з найщільніших і тугоплавких металів. Він використовується в ювелірному виробництві, медичних приладах та інших високотехнологічних сферах.

Його ціна становить близько 4 822,60 долара за унцію.

Які ціни на осмій?

Осмій має високу щільність і твердість, але через крихкість найчастіше застосовується в сплавах для підвищення міцності матеріалів.

Вартість осмію – близько 400 доларів за унцію.