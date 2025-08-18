Що таке проба золота?

Проба золота показує, скільки чистого золота міститься в сплаві, якщо розділити його на тисячу частин. Наприклад, вироби 375, 585 або 750 проби містять відповідно 375, 585 або 750 частин золота з 1000, пише 24 Канал з посиланням на Paysera.

Цікаво, що в різних країнах поняття "золото" може відрізнятися. Наприклад, прикраса 333 проби в Німеччині вважається виробом із золота, тоді як в Литві вона буде позначена просто як метал, оскільки вміст золота в ній занадто малий.

Що означають карати золота?

Слово "карат" найчастіше асоціюється з дорогоцінними каменями – це дійсно одиниця ваги, якою вимірюють їх масу. Але стосовно золота "карат" означає частку золота в сплаві з 24 частин.

На відміну від проби, де сплав ділиться на тисячу частин, карати ділять його на 24. Тому часто можна почути про 18-каратне або 24-каратне золото. В яких одиницях вимірюють чистоту – в каратах або в пробах – залежить від країни.

Проби та карати золота:

1000 (999,99) – 24 карати. Чисте золото, яке використовується для виготовлення золотих злитків.

958 – 24 карати. Використовується для дорогих ювелірних виробів.

916 – 22 карати. Застосовується в зубних протезах і для карбування британських золотих монет.

900 – 21,6 карата. Використовується для протезів і золотих монет.

750 – 18 каратів. Підходить для ювелірних прикрас і протезів.

585 – 14 каратів. Найбільш поширене золото для ювелірних виробів.

500 – 12 каратів. Використовується в недорогих прикрасах.

375 – 9 каратів. Також застосовується в дешевих прикрасах.

Як перевірити справжність золота:

офіційна експертиза. Найбільш надійний спосіб перевірити справжність золота. Подібні послуги іноді пропонують і ломбарди;

ціна. Варто порівняти вартість виробу з ринковою ціною золота. Занадто низька ціна може вказувати на підробку;

продавець. Найбільш надійно купувати золото в офіційних компаній. Часто зустрічаються вироби лише з позолотою, де основну масу становить інший метал;

клеймо. Справжній виріб обов'язково має клеймо. Якщо ювелір стверджує, що нанесення клейма знизить вартість або пошкодить прикрасу, краще відмовитися від угоди.

Від чого залежить колір золота?

Відтінок золота визначається вмістом інших металів у сплаві. Наприклад, золото 585 проби з 36% срібла і 5,7% міді набуває зеленуватого відтінку, а якщо в тому ж золоті буде 18,3% срібла і 23,4% міді, воно стане рожевим.