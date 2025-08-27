Какие мировые цены на золото?

Мировые цены на золото поднялись до максимума более чем за две недели после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отставке члена совета управляющих ФРС Лизы Кук. Этот шаг многие восприняли как подрыв независимости центробанка и американских активов, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Котировки золота на спотовом рынке выросли на 0,4%, достигнув 3 378,64 доллара за унцию в ходе торгов они поднимались до 3 386,27 доллара – самого высокого уровня с 11 августа.

Внешний аналитик банковской группы Swissquote Карло Альберто Де Каса отметил, что часть инвесторов рассматривает действия Трампа как попытку обеспечить "голубиное" большинство в руководстве Федеральной резервной системы.

Это ставит под сомнение независимость ФРС и усиливает неопределенность на рынках, что стимулирует интерес к золоту,

– добавил Де Каса.

Глава ФРС Джером Пауэлл в пятницу дал понять, что в следующем месяце возможно снижение ставки, отметив рост рисков на рынке труда при сохранении угрозы инфляции.

Золото, которое не приносит дохода, как правило, показывает наилучшие результаты в периоды низких процентных ставок и экономической нестабильности.

Рынки закладывают в прогноз снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре. Более резкое сокращение еще сильнее поддержало бы золото, но я не считаю такой сценарий вероятным,

– добавил аналитик.

Крупнейший в мире биржевой инвестиционный фонд, обеспеченный золотом, SPDR Gold Trust, сообщил, что его резервы увеличились на 0,18% – до 958,49 тонны по сравнению с 956,77 тонны в пятницу, 22 августа.

Между тем по данным Департамента переписи и статистики Гонконга, чистый импорт золота в Китай через Гонконг в июле вырос на 126,81% по сравнению с июнем.

Интересно! Спотовые цены на серебро снизились на 0,2% до 38,47 доллара за унцию, платина подешевела на 0,2% – до 1 340,30 доллара, а палладий, наоборот, подорожал на 0,5% – до 1 091,25 доллара за унцию.

Какие цены на золото установил НБУ?

В среду, 27 августа, Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:

Банковский металл: 4 445,20 гривны за грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 431,86 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 400,75 гривны за грамм.

Какая средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины?

Средние тарифы на прием золотых изделий в ломбардах Украины по пробам: