Які світові ціни на золото?

У п'ятницю, 8 серпня, ф'ючерси на золото досягли рекордного рівня після повідомлення про те, що Вашингтон ввів мита на імпорт 1-кілограмових золотих злитків. Це збільшило розрив між цінами на нью-йоркські ф'ючерси та спотовими котируваннями, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Грудневі ф'ючерси на золото подорожчали на 0,7%, до 3 476,70 долара за унцію. Спотова ціна золота знизилася на 0,3%, до 3 386,63 за унцію.

Цікаво! З початку тижня вартість золота в злитках зросла на 0,7%.

Спред між ф'ючерсами та спотом перевищив 100 доларів після введення США мит на ввезення 1-кілограмових золотих злитків.

З огляду на непередбачуваність торгової політики США складно будувати довгострокові прогнози, але якщо виходити з того, що тарифи збережуться, можна очікувати зростання спотових цін, що скоротить розрив з ф'ючерсами,

– зазначив старший аналітик ActivTrades Рікардо Евангеліста.

Швейцарія залишається найбільшим світовим центром переробки золота та основним постачальником цього металу в США. У четвер набули чинності підвищені мита, введені президентом США Дональдом Трампом на імпорт з десятків країн.

Всі події наразі підтверджують, що лондонська спотова ціна є найбільш надійним індикатором реальної вартості золота. З квітня ціни тримаються в діапазоні, і для зміни тренду потрібен прорив вище 3 450 за унцію,

– заявив керівник відділу стратегії на сировинних ринках Saxo Bank Оле Хансен.

Спотова ціна на срібло залишилася на рівні 38,31 долара за унцію, платина подешевшала на 0,5% – до 1 326,91 долара, а паладій знизився на 2,3% – до 1 124,93 долара за унцію.

Які ціни на золото встановив НБУ?

У п'ятницю, 8 серпня, Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:

Банківський метал: 4 457,11 гривні за грам.

Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 443,74 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 412,54 гривні за грам.

Яка середня ціна на золоті вироби в ломбардах України?

Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України за пробами: