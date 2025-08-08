Які світові ціни на золото?
У п'ятницю, 8 серпня, ф'ючерси на золото досягли рекордного рівня після повідомлення про те, що Вашингтон ввів мита на імпорт 1-кілограмових золотих злитків. Це збільшило розрив між цінами на нью-йоркські ф'ючерси та спотовими котируваннями, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Трамп завдав нового торгівельного удару по Швейцарії: ринок золота лихоманить
Грудневі ф'ючерси на золото подорожчали на 0,7%, до 3 476,70 долара за унцію. Спотова ціна золота знизилася на 0,3%, до 3 386,63 за унцію.
Цікаво! З початку тижня вартість золота в злитках зросла на 0,7%.
Спред між ф'ючерсами та спотом перевищив 100 доларів після введення США мит на ввезення 1-кілограмових золотих злитків.
З огляду на непередбачуваність торгової політики США складно будувати довгострокові прогнози, але якщо виходити з того, що тарифи збережуться, можна очікувати зростання спотових цін, що скоротить розрив з ф'ючерсами,
– зазначив старший аналітик ActivTrades Рікардо Евангеліста.
Швейцарія залишається найбільшим світовим центром переробки золота та основним постачальником цього металу в США. У четвер набули чинності підвищені мита, введені президентом США Дональдом Трампом на імпорт з десятків країн.
Всі події наразі підтверджують, що лондонська спотова ціна є найбільш надійним індикатором реальної вартості золота. З квітня ціни тримаються в діапазоні, і для зміни тренду потрібен прорив вище 3 450 за унцію,
– заявив керівник відділу стратегії на сировинних ринках Saxo Bank Оле Хансен.
Спотова ціна на срібло залишилася на рівні 38,31 долара за унцію, платина подешевшала на 0,5% – до 1 326,91 долара, а паладій знизився на 2,3% – до 1 124,93 долара за унцію.
Які ціни на золото встановив НБУ?
У п'ятницю, 8 серпня, Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:
- Банківський метал: 4 457,11 гривні за грам.
- Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 443,74 гривні за грам.
- Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 412,54 гривні за грам.
Яка середня ціна на золоті вироби в ломбардах України?
Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України за пробами:
- 375 проба: 1 799 гривень за грам;
- 500 проба: 2465 гривень за грам;
- 583 проба: 2 844,60 гривні за грам;
- 585 проба: 2 850,40 гривні за грам;
- 750 проба: 3 678,40 гривні за грам;
- 900 проба: 4 342,40 гривні за грам;
- 916 проба: 4 409,60 гривні за грам;
- 999 проба (банківські злитки): 4 800 гривень за грам.