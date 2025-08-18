Какие металлы относят к драгоценным?

Сегодня к драгоценным металлам относят восемь элементов: золото, серебро, платину, палладий, родий, рутений, иридий и осмий, пишет 24 Канал со ссылкой на Іnvestopedia.

Все они являются важными ресурсами для глобальной экономики и активно торгуются в Украине на мировых рынках. Кроме того, драгоценные металлы считаются надежным инструментом для диверсификации инвестиционного портфеля.

Какие цены на золото?

Золото веками использовалось как универсальное средство сбережения. Многие государства до сих пор хранят золотые резервы для поддержания своих валют.

Интересно! Сейчас этот металл является популярным среди частных инвесторов – цены на золото в последнее время только растут.

Золото можно купить в виде ювелирных изделий, коллекционных монет или слитков.

Стоимость золота составляет около 3 388 долларов за унцию.

Какие цены на серебро?

Серебро встречается в природе чаще золота и широко применяется в промышленности, электронике, паяльных материалах и ювелирном производстве. Хотя инвестиции в серебряные слитки и монеты менее распространены, этот металл остается популярным.

Цена серебра – около 37,92 доллара за унцию.

Какие цены на платину?

Платина ценится за редкость и уникальные физические свойства. Ее используют в ювелирных изделиях и, в большом объеме, в каталитических нейтрализаторах автомобилей.

Металл встречается реже золота и серебра, а его стоимость – примерно 1 348 долларов за унцию.

Какие цены на палладий?

Палладий, открыт в 1803 году, принадлежит к металлам платиновой группы. В ювелирном деле он применяется реже, но находит все больше промышленных применений, в том числе в автомобильной промішленности.

Цена палладия составляет около 1 124,50 доллара за унцию.

Какие цены на родий?

Родий отличается высокой отражательной способностью и часто используется для придания блеска ювелирным изделиям и зеркальным поверхностям.

Это один из самых дорогих металлов: его стоимость достигает 7 575 долларов за унцию.

Какие цены на рутений?

Рутений применяют в сплавах для повышения прочности и устойчивости к коррозии. Он также входит в платиновой группы металлов.

Цена рутения – примерно 868,80 доллара за унцию.

Какие цены на иридий?

Иридий – один из самых плотных и тугоплавких металлов. Он используется в ювелирном производстве, медицинских приборах и других высокотехнологичных сферах.

Его цена составляет около 4 822,60 доллара за унцию.

Какие цены на осмий?

Осмий имеет высокую плотность и твердость, но из-за хрупкости чаще всего применяется в сплавах для повышения прочности материалов.

Стоимость осмия – около 400 долларов за унцию.