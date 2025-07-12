Хто володіє найбільшими золотими запасами

Найбільшим власником золота у світі залишаються Сполучені Штати — їхні резерви перевищують 8 100 тонн. На другому місці з великим відривом – Німеччина. Далі йдуть інші країни, що володіють значними обсягами дорогоцінного металу, пише 24 Канал з посиланням на Yahoo Finance.

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ТОП-10 країн з найбільшими запасами золота:

Сполучені Штати – 8 133,4 тонни;

Німеччина – 3 351,5 тонни;

Італія – 2 451,8 тонни;

Франція – 2 437 тонн;

Китай – 2 279,5 тонни;

Швейцарія – 1 039,9 тонни;

Індія – 876,1 тонни;

Японія – 845,9 тонни;

Нідерланди – 612,4 тонни;

Польща – 448,2 тонни.

Країни з найбільшими закупівлями золота у четвертому кварталі 2024 року:

Польща – 28,5 тонни;

Індія – 22,5 тонни;

Китай – 15,2 тонни:

Киргизстан – 12,1 тонни;

Узбекистан – 8,7 тонни.

Навіщо країнам потрібні золоті резерви

Хоча золотий стандарт більше не використовується для забезпечення валют, центральні банки як і раніше зберігають золото. Воно допомагає їм управляти національними валютами та підтримувати стабільність економіки, стримуючи інфляцію і знижуючи рівень безробіття.

Золото приносить центробанкам і інші переваги: