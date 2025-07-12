Хто володіє найбільшими золотими запасами
Найбільшим власником золота у світі залишаються Сполучені Штати — їхні резерви перевищують 8 100 тонн. На другому місці з великим відривом – Німеччина. Далі йдуть інші країни, що володіють значними обсягами дорогоцінного металу, пише 24 Канал з посиланням на Yahoo Finance.
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ТОП-10 країн з найбільшими запасами золота:
- Сполучені Штати – 8 133,4 тонни;
- Німеччина – 3 351,5 тонни;
- Італія – 2 451,8 тонни;
- Франція – 2 437 тонн;
- Китай – 2 279,5 тонни;
- Швейцарія – 1 039,9 тонни;
- Індія – 876,1 тонни;
- Японія – 845,9 тонни;
- Нідерланди – 612,4 тонни;
- Польща – 448,2 тонни.
Країни з найбільшими закупівлями золота у четвертому кварталі 2024 року:
- Польща – 28,5 тонни;
- Індія – 22,5 тонни;
- Китай – 15,2 тонни:
- Киргизстан – 12,1 тонни;
- Узбекистан – 8,7 тонни.
Навіщо країнам потрібні золоті резерви
Хоча золотий стандарт більше не використовується для забезпечення валют, центральні банки як і раніше зберігають золото. Воно допомагає їм управляти національними валютами та підтримувати стабільність економіки, стримуючи інфляцію і знижуючи рівень безробіття.
Золото приносить центробанкам і інші переваги:
- Захист від інфляції. Оскільки пропозиція золота не може бути різко збільшена, воно служить природним інструментом хеджування інфляції;
- Зміцнення довіри. Наявність золотих резервів підвищує міжнародну довіру до фінансової та економічної політики країни;
- Диверсифікація від долара США. Ціна золота часто рухається в протилежному напрямку щодо долара, забезпечуючи таким чином диверсифікацію активів;
- Визнаний засіб заощадження. Золото має довгу історію як надійний спосіб збереження вартості.