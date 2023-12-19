Ціни на золото знову пішли на спад після незначного зростання

Ціни на золото знову почали знижуватися внаслідок заяв чиновників ФРС та зростання долара. Минулого тижня, ціни на золото почали стрімко зростати після того, як Федеральна резервна система повідомила, що закінчила підвищувати відсоткову ставку.

Що відбувається на ринку золота

А вже на початку цього тижня чиновники ФРС заявили, що ентузіазм ринку щодо негайного зниження процентної ставки дещо необґрунтований, і що застійна інфляція може утримувати грошово-кредитні умови більш жорсткими протягом тривалого часу.

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Золото все ще тримається на ціні понад 2000 доларів за унцію, але все ж може здешевшати більше після того, як поменшало «голубиних» сигналів з монетарної політики США.

! Спотове золото впало на 0,1% до 2024,67 додара за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в лютому, впали на 0,1% до 2038,20 долара за унцію.

Керівник Чиказького відділення Федеральної Резервної Системи (ФРС), Остан Гулсбі був здивований реакцією ринку на нещодавнє засідання ФРС.

З іншого боку, керівник ФРБ КлівлендаЛоретта Местер заявила, що ФРС не планує знижувати процентні ставки. Вони думають, скільки часу потрібно тримати жорстку грошову політику, щоб інфляція знизилася до 2%.

Ці коментарі трохи суперечать попереднім заявам ФРС. Раніше вони сказали, що підвищувати ставки більше не будуть і можливо знизять їх у 2024 році. Після цих заяв ринок почав думати, що ставки можуть знизитися вже у березні 2024 року. Це спричинило зростання інтересу до золота та інших подібних активів. Ціна золота підскочила до 2000 доларів за унцію і залишається такою.

! Ринок все ще сподівається на швидке зниження ставок. Ціни на ф'ючерси показують, що є майже 63% шанс зниження ставок у березні 2024 року.

Якщо ставки знизяться, це буде добре для ринку золота. Коли ставки високі, вкладати в золото менш вигідно, адже це обмежує зростання ціни на золото в минулому році.