Что происходит на рынке золота

А уже в начале этой недели чиновники ФРС заявили, что энтузиазм рынка по поводу немедленного снижения процентной ставки несколько необоснован, и что застойная инфляция может удерживать денежно-кредитные условия более жесткими в течение длительного времени.

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Золото все еще держится на цене свыше 2000 долларов за унцию, но все же может подешеветь больше после того, как стало меньше «голубиных» сигналов по монетарной политике США.

Интересно ! Спотовое золото упало на 0,1% до 2024,67 дара за унцию, а фьючерсы на золото со истекающим в феврале сроком действия упали на 0,1% до 2038,20 доллара за унцию.

Руководитель Чикагского отделения Федеральной Резервной Системы (ФРС) Остан Гулсби был удивлен реакцией рынка на недавнее заседание ФРС.

С другой стороны, руководитель ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что ФРС не планирует снижать процентные ставки. Они полагают, сколько времени нужно держать жесткую денежную политику, чтобы инфляция снизилась до 2%.

Эти комментарии несколько противоречат предварительным заявлениям ФРС. Ранее они сказали, что повышать ставки больше не будут и, возможно, снизят их в 2024 году. После этих заявлений рынок стал полагать, что ставки могут снизиться уже в марте 2024 года. Это привело к росту интереса к золоту и другим подобным активам. Цена золота подскочила до 2000 долларов за унцию и остается таковой.

Заметьте ! Рынок все еще надеется на скорейшее снижение ставок. Цены на фьючерсы показывают, что есть почти 63% шанс снижения ставок в марте 2024 года.

Если ставки упадут, это будет хорошо для рынка золота. Когда ставки высоки, вкладывать в золото менее выгодно, ведь это ограничивает рост цен на золото в прошлом году.