Що відбувається на ринку

Центральний банк вирішив залишити відсоткову ставку без змін і повідомив, що ймовірно, вона буде знижена у 2024 році більше, ніж очікувалося. Це сталося через покращення ситуації з інфляцією, яка повертається до цільового рівня 2% на рік.

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Це рішення викликало розголос інвесторів щодо того, коли саме відбудеться зниження відсоткової ставки Федеральної резервної системи ФРС. Це також спричинило різке зниження курсу долара, що наблизило його до мінімуму за останні чотири місяці.

Золото дорожчає

Така ситуація вигідно вплинула на вартість золота, яке подорожчало на 0,2% до 2 031,88 доларів за унцію. Інвестори вважають, що зниження відсоткової ставки у США зробить золото більш привабливим активом.