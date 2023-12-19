Що відбувається на ринку золота
А вже на початку цього тижня чиновники ФРС заявили, що ентузіазм ринку щодо негайного зниження процентної ставки дещо необґрунтований, і що застійна інфляція може утримувати грошово-кредитні умови більш жорсткими протягом тривалого часу.
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Золото все ще тримається на ціні понад 2000 доларів за унцію, але все ж може здешевшати більше після того, як поменшало «голубиних» сигналів з монетарної політики США.
Керівник Чиказького відділення Федеральної Резервної Системи (ФРС), Остан Гулсбі був здивований реакцією ринку на нещодавнє засідання ФРС.
З іншого боку, керівник ФРБ КлівлендаЛоретта Местер заявила, що ФРС не планує знижувати процентні ставки. Вони думають, скільки часу потрібно тримати жорстку грошову політику, щоб інфляція знизилася до 2%.
Ці коментарі трохи суперечать попереднім заявам ФРС. Раніше вони сказали, що підвищувати ставки більше не будуть і можливо знизять їх у 2024 році. Після цих заяв ринок почав думати, що ставки можуть знизитися вже у березні 2024 року. Це спричинило зростання інтересу до золота та інших подібних активів. Ціна золота підскочила до 2000 доларів за унцію і залишається такою.
Якщо ставки знизяться, це буде добре для ринку золота. Коли ставки високі, вкладати в золото менш вигідно, адже це обмежує зростання ціни на золото в минулому році.