Що відбувається на ринку золота

А вже на початку цього тижня чиновники ФРС заявили, що ентузіазм ринку щодо негайного зниження процентної ставки дещо необґрунтований, і що застійна інфляція може утримувати грошово-кредитні умови більш жорсткими протягом тривалого часу.

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Золото все ще тримається на ціні понад 2000 доларів за унцію, але все ж може здешевшати більше після того, як поменшало «голубиних» сигналів з монетарної політики США.

Цікаво! Спотове золото впало на 0,1% до 2024,67 додара за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в лютому, впали на 0,1% до 2038,20 долара за унцію.

Керівник Чиказького відділення Федеральної Резервної Системи (ФРС), Остан Гулсбі був здивований реакцією ринку на нещодавнє засідання ФРС.

З іншого боку, керівник ФРБ КлівлендаЛоретта Местер заявила, що ФРС не планує знижувати процентні ставки. Вони думають, скільки часу потрібно тримати жорстку грошову політику, щоб інфляція знизилася до 2%.

Ці коментарі трохи суперечать попереднім заявам ФРС. Раніше вони сказали, що підвищувати ставки більше не будуть і можливо знизять їх у 2024 році. Після цих заяв ринок почав думати, що ставки можуть знизитися вже у березні 2024 року. Це спричинило зростання інтересу до золота та інших подібних активів. Ціна золота підскочила до 2000 доларів за унцію і залишається такою.

Зауважте! Ринок все ще сподівається на швидке зниження ставок. Ціни на ф'ючерси показують, що є майже 63% шанс зниження ставок у березні 2024 року.

Якщо ставки знизяться, це буде добре для ринку золота. Коли ставки високі, вкладати в золото менш вигідно, адже це обмежує зростання ціни на золото в минулому році.