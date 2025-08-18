Які ціни на золото?

У понеділок, 18 серпня, вартість золота додала 0,7% і досягла близько 3 359 доларів за унцію після тижневого зниження на 1,8%. Срібло зберегло позиції, тоді як платина і паладій подешевшали, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Не тільки золото та срібло: що таке дорогоцінні метали та які на них ціни

Ціни на дорогоцінні метали:

срібло: 38,11 долара за унцію;

платина: 1 334,04 долара за унцію;

паладій: 1 118,50 долара за унцію.

Що впливає на вартість дорогоцінних металів?

У п'ятницю, 22 серпня в штаті Вайомінг розпочнеться виїзна конференція, на яку з'їдуться керівники центральних банків з усього світу. Ринки закладають в ціни ймовірність зниження ставок ФРС на наступному засіданні у вересні.

Важливо! Більш низькі ставки традиційно підтримують високі ціни на золото, оскільки цей метал не приносить процентного доходу.

Голова Федерального резервного банку Атланти Рафаель Бостік, який завершив триденну поїздку по південному сходу США, зазначив, що зростання вартості запозичень знижує прибуток компаній і що тарифний тиск залишається відчутним. Він підкреслив, що готовий за необхідності переглянути підхід до ставок.

Ринки все більше очікують, що ФРС займе більш м'яку позицію на майбутньому симпозіумі в Джексон-Хоулі, попри невелике зростання інфляції в США минулого тижня. Учасники ринку вважають, що інфляційний тиск продовжує слабшати, – зазначила аналітик Phillip Nova Pte в Сінгапурі Пріянка Сачдева.

Тим часом у США президент України Володимир Зеленський і його європейські союзники чекають на прояснення, які саме зобов'язання президент США Дональд Трамп взяв на себе на саміті з Володимиром Путіним минулого тижня. У Європі побоюються, що він може спробувати змусити Київ піти на болючі поступки.

Примітно! З початку року золото подорожчало більш ніж на 25%, при цьому основне зростання припало на перші чотири місяці, коли у квітні ціни досягли історичного максимуму. Додатковим фактором підтримки стали активні покупки золота центральними банками.