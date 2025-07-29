Що буде з цінами на золото?

За даними Fidelity International до кінця наступного року ціна на золото може досягти 4 000 доларів за унцію. На це вказують зниження ставок ФРС з метою пом'якшити наслідки для економіки США, ослаблення долара і скуповування активів з боку центральних банків, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Керівники фондів зазначають, що деякі інвестори нещодавно збільшили частку вкладень у золото після зниження цін з історичного піка, що перевищував 3 500 доларів за унцію.

Ми дійшли висновку, що шлях до більш м'якої політики ФРС стає яснішим. За останній рік деякі фонди майже вдвічі збільшили початкову 5-відсоткову частку інвестицій в золото,

– зазначив керівник багатопрофільного фонду Ян Семсон.

Чому дорожчає золото?

Здорожчанню золота сприяли невизначеність, викликана агресивними спробами президента Дональда Трампа реформувати глобальну торгівлю, війна на Близькому Сході та в Україні, а також накопичення резервів центральними банками.

Примітно! З початку року золото подорожчало більш ніж на 25%.

Однак в останні місяці ціни на метал стабілізувалися у вузькому діапазоні, а попит на захисні активи дещо знизився на тлі прогресу в торгових переговорах США. Це послабило побоювання щодо найбільш несприятливих сценаріїв розвитку світової економіки.

Можливо, апокаліптичних сценаріїв, про які говорили на початку року, вдасться уникнути, але в кінцевому підсумку ми рухаємося до 15-відсоткових тарифів, які торкнуться економіки США. Близько 11% – це імпорт. Логічно очікувати, що це сповільнить економічне зростання,

– додав Семсон.

Які ціни на золото прогнозують аналітики?

Прогноз Fidelity щодо золота багато в чому збігається з оцінками Goldman Sachs Group, де також допускали зростання до 4 000 доларів за унцію. Водночас ряд інших аналітиків, включаючи Citigroup, дотримуються більш стриманих очікувань і припускають зниження цін.

Важливо! Останні дані по спотових цінах на золото фіксували рівень близько 3 315 доларів за унцію.

Світові центральні банки, швидше за все, продовжать купувати золото. А бюджетний дефіцит, особливо в США, сприятиме зростанню інтересу до дорогоцінного металу як до твердого активу.