Какие цены на золото?
В понедельник, 18 августа, стоимость золота прибавила 0,7% и достигла около 3 359 долларов за унцию после недельного снижения на 1,8%. Серебро сохранило позиции, тогда как платина и палладий подешевели.
Цены на драгоценные металлы:
- серебро: 38,11 доллара за унцию;
- платина: 1 334,04 доллара за унцию;
- палладий: 1 118,50 доллара за унцию.
Что влияет на стоимость драгоценных металлов?
В пятницу, 22 августа в штате Вайоминг начнется выездная конференция, на которую съедутся руководители центральных банков со всего мира. Рынки закладывают в цены вероятность снижения ставок ФРС на следующем заседании в сентябре.
Важно! Более низкие ставки традиционно поддерживают высокие цены на золото, поскольку этот металл не приносит процентного дохода.
Председатель Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, завершивший трехдневную поездку по юго-востоку США, отметил, что рост стоимости заимствований снижает прибыль компаний и что тарифное давление остается ощутимым. Он подчеркнул, что готов при необходимости пересмотреть подход к ставкам.
Рынки все больше ожидают, что ФРС займет более мягкую позицию на предстоящем симпозиуме в Джексон-Хоули, несмотря на небольшой рост инфляции в США на прошлой неделе. Участники рынка считают, что инфляционное давление продолжает ослабевать, – отметила аналитик Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева.
Тем временем в США президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники ждут прояснения, какие именно обязательства президент США Дональд Трамп взял на себя на саммите с Владимиром Путиным на прошлой неделе. В Европе опасаются, что он может попытаться заставить Киев пойти на болезненные уступки.
Примечательно! С начала года золото подорожало более чем на 25%, при этом основной рост пришелся на первые четыре месяца, когда в апреле цены достигли исторического максимума. Дополнительным фактором поддержки стали активные покупки золота центральными банками.