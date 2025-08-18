Какие цены на золото?

В понедельник, 18 августа, стоимость золота прибавила 0,7% и достигла около 3 359 долларов за унцию после недельного снижения на 1,8%. Серебро сохранило позиции, тогда как платина и палладий подешевели.

Цены на драгоценные металлы:

серебро: 38,11 доллара за унцию;

платина: 1 334,04 доллара за унцию;

палладий: 1 118,50 доллара за унцию.

Что влияет на стоимость драгоценных металлов?

В пятницу, 22 августа в штате Вайоминг начнется выездная конференция, на которую съедутся руководители центральных банков со всего мира. Рынки закладывают в цены вероятность снижения ставок ФРС на следующем заседании в сентябре.

Важно! Более низкие ставки традиционно поддерживают высокие цены на золото, поскольку этот металл не приносит процентного дохода.

Председатель Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, завершивший трехдневную поездку по юго-востоку США, отметил, что рост стоимости заимствований снижает прибыль компаний и что тарифное давление остается ощутимым. Он подчеркнул, что готов при необходимости пересмотреть подход к ставкам.

Рынки все больше ожидают, что ФРС займет более мягкую позицию на предстоящем симпозиуме в Джексон-Хоули, несмотря на небольшой рост инфляции в США на прошлой неделе. Участники рынка считают, что инфляционное давление продолжает ослабевать, – отметила аналитик Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева.

Тем временем в США президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники ждут прояснения, какие именно обязательства президент США Дональд Трамп взял на себя на саммите с Владимиром Путиным на прошлой неделе. В Европе опасаются, что он может попытаться заставить Киев пойти на болезненные уступки.

Примечательно! С начала года золото подорожало более чем на 25%, при этом основной рост пришелся на первые четыре месяца, когда в апреле цены достигли исторического максимума. Дополнительным фактором поддержки стали активные покупки золота центральными банками.