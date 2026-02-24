Що впливає на вартість нафти зараз?

У четвер відбудеться уже третій раунд переговорів між Іраном та США, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, країни мають протилежні погляди:

США хочуть, аби Іран відмовився від розробки ядерної програми;

Своєю чергою, Тегеран заперечує намагання розробити таку зброю.

Цікаво! Швейцарський банк UBS у вівторок вказав, що він очікує поступове зниження вартості нафти. Ці зміни мають відбутися протягом декількох наступних тижнів. Проте це станеться, якщо не буде посилення напруженості на Близькому Сході.

Зауважимо, що наразі ціни на сиру нафту в США включають геополітичну премію за ризик. Вона складає – 3 – 4 долари за барель. Ця премія виникла саме через напруження між Іраном та США.

Не варто виключати і фактор впливу тарифів. Адже США ввели нові мита.

США запровадили новий тариф у розмірі 10% на всі товари, на які не поширюються винятки, замість 15%, які президент Трамп обіцяв минулого тижня, на наступний день після оголошення 10% ставки,

– вказує видання.

Як змінились ціни на нафту 24 лютого 2026?

На ціну нафти впливає її марка, повідомляє ресурс Trading Economics.

Станом на 24 лютого, ситуація така:

Нафта марки Brent має ціну – 71,08 долара за барель.

Американська нафта WTI – 65,90 долара за барель.

Російська Urals – 58,60 долара за барель

Як загострюється ситуація між Іраном та США зараз?