Хто ще тепер купує нафту Росії?

Компанія є четвертим за величиною нафтопереробником Японії, про що повідомляє Nikkei Asia у суботу, 2 травня.

Taiyo Oil здійснила закупівлю нафти з проєкту "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії. Як зазначив високопоставлений представник Агентства з природних ресурсів та енергетики, саме це агентство звернулося до компанії з проханням придбати нафту.

Нафта "Сахалін Бленд" легша за нафту з Близького Сходу, на яку Японія покладалася на 95% свого імпорту нафти до фактичного закриття Ормузької протоки.

За інформацією MarineTraffic, танкер "Voyager" під прапором Оману відплив з південного краю острова Сахалін. Очікується, що вже неділю пришвартується в японській префектурі Ехіме.

Видання Nikkei Asia додало, що "Voyager" підпадає під санкції США. Але компанія заявила, що перевезення, повʼязані з "Сахалін-2", можуть продовжуватися без ризику санкцій.

Нагадаємо, що чимало країн наразі купують нафту Росії. Наприклад, Індія. У березні країною було імпортовано близько 4,5 мільйона барелів сирої нафти на день. Про це писали у Reuters.

Водночас постачання з Близького Сходу спало на 6,1%. Воно сягало 1,18 мільйона барелів на добу.

Цікавий факт полягає у тому, що Індія також отримала нафту з Ірану. І це вперше за 7 років. Про це повідомили у Reuters ще 8 квітня.

Це сталося після того, як США тимчасово зняли санкції з іранської нафти та нафтопродуктів, щоб пом’якшити дефіцит постачання. Державна компанія Indian Oil Corp придбала цей вантаж.

Індія – третій у світі імпортер і споживач нафти – не отримувала вантажів із Тегерана з травня 2019 року. Причиною став тиск США, які вимагали не купувати іранську сиру нафту.

Зверніть увагу! Однак перебої в постачанні, спричинені війною США та Ізраїлю, серйозно вдарили по країнах Південної Азії. Нафтопереробні заводи почали закуповувати іранську нафту через конфлікт на Близькому Сході, який порушив постачання через Ормузьку протоку.

Що ще варто знати про нафту?

Незабаром може виникнути дефіцит нафти. Це можливо у зв'язку з відсутністю ознак деескалації конфлікту на Близькому Сході. Деякі держави, які залежні від імпорту, потенційно почнуть стикатися з критичним дефіцитом у червні – липні.

Експерт Іван Ус розказав для 24 Каналу, що основна причина зростання світових цін на нафту – це якраз блокування Ормузької протоки. Тому змін вартості не було після заяви ОАЕ щодо виходу з ОПЕК. Але якщо протоку вдасться розблокувати, то ситуація з цінами на нафту може змінитися.