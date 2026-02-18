Що відомо про перевезення російської нафти?

Замовлення на російську нафту зробила угорська компанія MOL, повідомляє MTI.

Як вказав угорський міністр Петер Сійярто, Угорщина та Словаччина звернулись до Єврокомісії, аби було дотримано правила, щодо закупівлі російської нафти. Адже ці країни мають право отримувати сировину з Росії морським шляхом, якщо це неможливо зробити трубопроводом.

Зауважимо, що постачання російської нафти через "Дружбу" було зупинено раніше. Це стало наслідком атак Росії на українську інфраструктуру, повідомляє Bloomberg.

Важливо! Сійярто каже, що Україна з політичних міркувань не відновлює постачання через нафтопровід "Дружба". За словами угорського міністра, Київ прагне допомогти партії "Тиса".

Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини Ми скористаємося правилом Європейського Союзу, згідно з яким Угорщина та Словаччина можуть закуповувати російську нафту на морі, якщо транспортування трубопроводом стикається з перешкодами.

Сійярто наголосив, що перші партії нафти для MOL уже в дорозі. До кінця зими їх прибуття не планується.

Вони прибудуть до хорватського порту практично на початку березня, звідки за 5 – 10 днів нафта буде доставлена до угорських і словацьких нафтопереробних заводів,

– наголосив міністр.

Що важливо знати про постачання російської нафти в Словаччину та Угорщину?

Будапешт та Братислава і раніше звертались до Загреба. Вони прагнули отримувати російську нафту через трубопровід Adria.

Уряд Хорватії відмовив. Хорватський міністр економіки Анте Шушняр вказав, що країни ЄС не мають технічних виправдань, аби і надалі бути прив'язаними до російської нафти.

Цікаво! Нещодавно Словаччина оголосила режим надзвичайної ситуації через відсутність нафтових постачань.