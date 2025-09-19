Чому зменшили знижку на російську нафту для Індії?
Ціна російської нафти марки Urals для постачання головному покупцю Індії зростає, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Нове падіння: скільки коштує 1 барель нафти на ринку зараз
Атаки українських дронів порушили експорт у вересні та посилили ризики скорочення виробництва, що змусило Росію відправляти нафту до інших західних портів, щоб пом'якшити наслідки.
Знижка на нафту марки Urals з поставкою в жовтні скоротилася з 3 доларів у вересні до 2 – 2,50 доларів за барель порівняно з простроченою нафтою Brent, повідомили джерела, пов'язані з продажем російської нафти до Індії.
Про які санкції йде мова?
У липні ЄС та Велика Британія запровадили додаткові санкції на експорт російської нафти, включаючи плаваючу цінову межу. її встановили на 15% нижче середньоринкової ціни, яка наразі еквівалентна приблизно 47,60 доларів за барель, що значно нижче цінової межі в 60 доларів, встановленої G7 у грудні 2022 року.
Сполучені Штати та ЄС критикують Індію за збільшення закупівель російської нафти, а Вашингтон запровадив вищі тарифи на імпорт з Індії через продовження співпраці з Москвою. Незважаючи на тиск, Нью-Делі продовжував купувати.
Які ціни на нафту у світі зараз?
19 вересня стало відомо про нове падіння цін на нафту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Trading Economics.
Зараз ціни на основні марки такі:
- Brent – 67,46 долара за барель.
- Американська нафта WTI – 63,48 долара за барель.
- Російська Urals – 63,19 долара за барель.
Нафта дешевшає на фоні того, що побоювання, відносно попиту на паливо у США, переважили очікування від впливу першого зниження ставки ФРС на збільшення споживання,
Що відомо про експорт російської нафти до Індії?
Індія продовжує купувати нафту з Росії, незважаючи на тиск США та запроваджені тарифи. Уже відомо, що закупівля триватиме і у листопаді та грудні. Водночас обсяги постачань можуть бути нижчі ніж пікові значення протягом останніх років.
Разом з тим індійські імпортери російської нафти вимагають знижок через ризики торгівлі з Росією, але відмова від російської нафти малоймовірна. Існує думка, що поточна ситуація навколо мит та санкцій є спекуляцією, і не впливає на постачання російської нафти до Індії.
Раніше Росія знизила ціну на нафту Urals для Індії до дисконту в 3-4 долари за барель у порівнянні з Brent, попри тиск США. Індія, попри американські мита, продовжує закуповувати російську нафту та планує збільшити імпорт на 10-20%.