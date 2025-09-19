Чому зменшили знижку на російську нафту для Індії?

Ціна російської нафти марки Urals для постачання головному покупцю Індії зростає, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Атаки українських дронів порушили експорт у вересні та посилили ризики скорочення виробництва, що змусило Росію відправляти нафту до інших західних портів, щоб пом'якшити наслідки.

Знижка на нафту марки Urals з поставкою в жовтні скоротилася з 3 доларів у вересні до 2 – 2,50 доларів за барель порівняно з простроченою нафтою Brent, повідомили джерела, пов'язані з продажем російської нафти до Індії.

Про які санкції йде мова? У липні ЄС та Велика Британія запровадили додаткові санкції на експорт російської нафти, включаючи плаваючу цінову межу. її встановили на 15% нижче середньоринкової ціни, яка наразі еквівалентна приблизно 47,60 доларів за барель, що значно нижче цінової межі в 60 доларів, встановленої G7 у грудні 2022 року.

Сполучені Штати та ЄС критикують Індію за збільшення закупівель російської нафти, а Вашингтон запровадив вищі тарифи на імпорт з Індії через продовження співпраці з Москвою. Незважаючи на тиск, Нью-Делі продовжував купувати.

Які ціни на нафту у світі зараз?

19 вересня стало відомо про нове падіння цін на нафту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

Зараз ціни на основні марки такі:

Brent – 67,46 долара за барель.

Американська нафта WTI – 63,48 долара за барель.

Російська Urals – 63,19 долара за барель.

Нафта дешевшає на фоні того, що побоювання, відносно попиту на паливо у США, переважили очікування від впливу першого зниження ставки ФРС на збільшення споживання,

Що відомо про експорт російської нафти до Індії?