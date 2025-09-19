Почему уменьшили скидку на российскую нефть для Индии?
Цена российской нефти марки Urals для поставки главному покупателю Индии растет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Атаки украинских дронов нарушили экспорт в сентябре и усилили риски сокращения производства, что заставило Россию отправлять нефть в другие западные порты, чтобы смягчить последствия.
Скидка на нефть марки Urals с поставкой в октябре сократилась с 3 долларов в сентябре до 2–2,50 долларов за баррель по сравнению с просроченной нефтью Brent, сообщили источники, связанные с продажей российской нефти в Индию.
О каких санкциях идет речь?
В июле ЕС и Великобритания ввели дополнительные санкции на экспорт российской нефти, включая плавающую ценовую границу. ее установили на 15% ниже среднерыночной цены, которая сейчас эквивалентна примерно 47,60 долларов за баррель, что значительно ниже ценового предела в 60 долларов, установленной G7 в декабре 2022 года.
Соединенные Штаты и ЕС критикуют Индию за увеличение закупок российской нефти, а Вашингтон ввел высокие тарифы на импорт из Индии из-за продолжения сотрудничества с Москвой. Несмотря на давление, Нью-Дели продолжал покупать.
Какие цены на нефть в мире сейчас?
19 сентября стало известно о новом падении цен на нефть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.
Сейчас цены на основные марки такие:
- Brent – 67,46 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 63,48 доллара за баррель.
- Российская Urals – 63,19 доллара за баррель.
Нефть дешевеет на фоне того, что опасения, относительно спроса на топливо в США, перевесили ожидания от влияния первого снижения ставки ФРС на увеличение потребления,
Что известно об экспорте российской нефти в Индию?
Индия продолжает покупать нефть из России, несмотря на давление США и введенные тарифы. Уже известно, что закупка будет продолжаться и в ноябре и декабре. В то же время объемы поставок могут быть ниже чем пиковые значения в последние годы.
Вместе с тем индийские импортеры российской нефти требуют скидок из-за рисков торговли с Россией, но отказ от российской нефти маловероятен. Существует мнение, что текущая ситуация вокруг пошлин и санкций является спекуляцией, и не влияет на поставки российской нефти в Индию.
Ранее Россия снизила цену на нефть Urals для Индии до дисконта в 3-4 доллара за баррель по сравнению с Brent, несмотря на давление США. Индия, несмотря на американские пошлины, продолжает закупать российскую нефть и планирует увеличить импорт на 10-20%.