Що відомо про закупку Індією нафти з Росії?

Уже відомо, що закупівля триватиме і у листопаді та грудні. Водночас обсяги постачань можуть бути нижчі ніж пікові значення протягом останніх років, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

На ситуацію не впливають навіть обмежувальні дії США. Нагадаємо, ще в серпні Трамп впровадив 50% тариф на постачання російської нафти в Індію.

Проте рішення американського президента вплинуло на ситуацію лише тимчасово. Згодом обсяги закупівель знову зросли.

Яка позиція Індії, відносно російської нафти?

Для Індії покупка російської нафти надзвичайно вигідна, повідомляє The Economic Times. Як каже індійська міністерка фінансів Нірмала Сітхараман, це відповідає національним інтересам країни.

Нірмала Сітхараман Міністерка фінансів Індії Індія продовжить купувати російську нафту. Ми вирішуємо, що купувати, виходячи з наших потреб, і де купувати нафту, ми повинні вирішувати самі.

Зверніть увагу! Саме Індія вважається найбільшим покупцем російської нафти морським шляхом у серпні 2025 року.

Що відомо про закупку російської нафти Індією?

Індія планувала збільшити закупівлі цієї сировини у вересні на 10 – 20%. Річ у тім, що вартість російської нафти відчутно нижча ніж в інших виробників.

Сьогодні вартість нафти впала: марки Brent коштує 67,46 долара за барель, WTI – 63,48 долара за барель, російська Urals – 63,19 долара за барель.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали, що нафтогазові доходи Росії у 2025 році відчутно знизились. Зокрема, у серпні вони зменшились на 35%, якщо порівнювати з аналогічним періодом торік.