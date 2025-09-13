Чи зможе Індія домогтися знижки на російську нафту?

У коментарі 24 Каналу енергетичний експерт та кандидат технічних наук Геннадій Рябцев розповів, що російська нафта порівняно з маркою Brent вже має чималу знижку через набагато нижчу якість.

А станом на сьогодні індійські імпортери швидше за все просять знижку від ринкової вартості Urals.

Геннадій Рябцев Директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Річ у тім, що порівняно з нинішніми котируваннями Urals, які десь на рівні 55 доларів за барель, в Індії ймовірно вимагають котирувань на рівні 45 доларів за барель.

Якщо опосередковано проаналізувати контракти, які підписуються між обома сторонами, то швидше за все індійці отримують знижку на рівні 13% від тих котирувань, які публікує російська сторона. Таким чином виходить 13% від 55 доларів за барель.

Зауважте! Рябцев додає, що контракти – це комерційна таємниця, а тому навряд чи хтось з індійських представників розповість про знижку, яку надають їм росіяни. У протилежному випадку це створює неконкурентні переваги через те, що не лише росіяни постачають нафту до Індії.

Чи вплинуть нові мита та санкції на нафтові доходи Росії?

Як пояснює Геннадій Рябцев, росіяни не збираються скорочувати постачання нафти до Індії, а індійські заводи не збираються скорочувати купівлю російської нафти. Все те, що відбувається зараз навколо цього питання, на думку експерта, спекуляція.

Наразі немає ніякого зв'язку між митами, які запровадив Трамп нещодавно на Індію, та обсягами реалізації російської нафти індійськими НПЗ. Також, цього зв'язку не може бути й між тими санкціями, які запровадить Європейський Союз з 1 січня 2026 року, і ситуацією, яка склалася станом на сьогодні,

– зауважує пан Геннадій.

Рябцев припускає, що можливо хто хоче "вичавити" з цього якийсь вплив на Росію, але якщо об'єктивно оцінювати позитивні та негативні наслідки, то, наприклад, нібито відмова індійської сторони від закупівель нафтової сировини Росії не дає результатів.

Нагадуємо, що наприкінці серпня президент США Дональд Трамп ввів мита на індійські товари в розмірі 50% мит. Це було зроблено для того, щоб покарати країну за купівлю російської нафти.

Крім того, нещодавно Трамп запропонував Євросоюзу запровадити 100% мита на Індію та Китай за купівлю країнами нафти з Росії. Однак Європа обережно ставиться до цієї пропозиції.

Чому Індія вимагає знижки на російську нафту?