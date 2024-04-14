Еталонні бренди нафти по-різному закінчили тиждень: які фактори зіграли ключову роль
Нафта завершила черговий тиждень на ринку із різноплановою динамікою. На ринок продовжує впливати ситуація на Близькому Сході. Зокрема, йдеться про загострення між Іраном та Ізраїлем. Більше про це – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.
Як змінилися ціни на нафту за тиждень
Останній тиждень дві еталонні марки нафти завершили з різноплановою динамікою. Нафта Brent загалом втратила 0,8%, тоді як американська сировина WTI подорожчала на понад 1%.
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Додамо, що торги у п'ятницю, 12 квітня, сировина Brent завершила з ціною на рівні 90,45 долара за барель (+ 71 цент за день). Паралельно нафта West Texas Intermediate додала в ціні 64 центи до 85,66 долара за барель, згідно з даними Reuters.До теми! У першому кварталі 2024 року вартість нафти суттєво зросла. Тоді як за попередній тиждень ціни на нафту додали в ціні понад 4%.
Чому нафта зростає в ціні
На ринок нафти впливає посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході. Зокрема, протягом тижня ціни на нафту наблизилися до максимуму за 6 місяців через побоювання щодо атаки Ірану, третього за величиною виробника нафти в ОПЕК, на Ізраїль.Важливо! Ввечері, 13 квітня 2024 року, Іран все-таки запустив БпЛА на Ізраїль. Іноземні ЗМІ вказують, що йдеться про сотні безпілотників. Попереджають про ризик запуску ракет. Водночас Ізраїль уже відреагував. Ситуація продовжує розвиватися.
Водночас нафта зафіксувала й втрати за тиждень. Цьому сприяв "ведмежий" прогноз (на ринку очікують негативну динаміку) щодо світового попиту на нафту від Міжнародного енергетичного агентства. Крім того, очікують на повільніше зниження відсоткових ставок у США, інформує видання Reuters.Інвестиції та трейдинг – це шлях до фінансової свободи, який підвладний кожному. Головне – почати та отримувати перші результати завдяки надійному партнеру, як-от Forex Club. Ця компанія допоможе отримати максимальні бонуси та великі можливості на фінансових ринках!