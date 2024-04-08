Як і чому змінилися ціни на нафту за тиждень

Ціни на нафту дорожчають другий тиждень поспіль. Це стосується обох еталонних марок нафти – Brent та WTI, які зросли більше ніж на 4% за тиждень. Нагадаємо, що минулий день обидві марки нафти завершили на максимальному рівні з жовтня.

Цікаво Інвестиції у сучасному світі: головні плюси та мінуси, про які варто знати всім

Зокрема, на ринок вплинули заяви Ірану, який є третім найбільшим виробником нафти в ОПЕК, про обов'язкову помсту Ізраїлю за атаку, яка призвела до загибелі високопоставлених іранських військових. Офіційно Ізраїль не визнав свою відповідальність за атаку на посольство Ірану у Сирії, згідно з даними Reuters.

До теми! Аналітик з Price Futures Group заявив, що у разі безпосереднього нападу Ірану на Ізраїль, чого раніше ніколи не ставалося, то може посипатися ще одне "доміно геополітичних ризиків".

З іншої сторони, в ОПЕК+ ухвалили рішення про збереження політики скорочення обсягів постачання нафти. Ба більше, нафтовий картель на зустрічі закликав деякі країни більш суворо дотримуватися вимог щодо скорочення обсягів видобування сировини. Також експерти згадають про атаки українських безпілотників на російську енергетичну інфраструктуру.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 91,17 долара за барель;

Контракти WTI торгуються за ціною 86,91 долара за барель.

Також додамо, що за перший квартал 2024 року ціни на нафту суттєво зросли. Нафта Brent подорожчала на 13,6%, а WTI подорожчала на 16,1%. Наразі нафта Brent коштує понад 90 доларів за барель, що є не лише ключовим психологічним рівнем, але й може стати точкою, де деякі покупці почнуть скорочувати попит на сировину зі своєї сторони через занадто високі ціни, повідомляє Yahoo!Finance.

Інвестиції та трейдинг – це шлях до фінансової свободи, який підвладний кожному. Головне – почати та отримувати перші результати завдяки надійному партнеру, як-от Forex Club. Ця компанія допоможе отримати максимальні бонуси та великі можливості на фінансових ринках!