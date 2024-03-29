За перші три місяці поточного року ціни на нафту суттєво зросли. Про це свідчить динаміка еталонних марок нафти – Brent та WTI.
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Нафта суттєво подорожчала у першому кварталі
Загалом за квартал нафта Brent подорожчала на 13,6%, тоді як американська сировина додала в ціні 16,1%. Лише з початку березня вартість обох брендів чорного золота зросла на 4,6% та 6,3% відповідно.
Попередній торговий день сировина закінчила на таких цінових рівнях:
- Травневі ф'ючерси на сорт Brent за минулу сесію зріс в ціні на 1,39 долара (1,6%), до 87,48 долара за барель.
- Контракти на нафту WTI з постачанням у травні здорожчали на 1,82 долара (2,2%), до 83,17 долара за барель.
Варто додати, що ціни на нафту сягнули пікового рівня за місяць.