Как изменились цены на нефть за неделю
Последнюю неделю две эталонные марки нефти завершили с разноплановой динамикой. Нефть Brent в целом потеряла 0,8%, тогда как американское сырье WTI подорожала более чем на 1%.
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Добавим, что торги в пятницу, 12 апреля, сырье Brent завершило с ценой на уровне 90,45 доллара за баррель (+ 71 цент за день). Параллельно нефть West Texas Intermediate прибавила в цене 64 цента до 85,66 доллара за баррель, согласно данным Reuters.
Почему нефть растет в цене
На рынок нефти влияет усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В частности, течение недели цены на нефть приблизились к максимуму за 6 месяцев из-за опасений относительно атаки Ирана, третьего по величине производителя нефти в ОПЕК, на Израиль.
В то же время нефть зафиксировала и потери за неделю. Этому способствовал "медвежий" прогноз (на рынке ожидают отрицательную динамику) по мировому спросу на нефть от Международного энергетического агентства. Кроме того, ожидают более медленного снижения процентных ставок в США, информирует издание Reuters.