Как изменились цены на нефть за неделю

Последнюю неделю две эталонные марки нефти завершили с разноплановой динамикой. Нефть Brent в целом потеряла 0,8%, тогда как американское сырье WTI подорожала более чем на 1%.

Интересно Как успешные люди управляют собственными средствами и чему у них можно поучиться уже сейчас

Добавим, что торги в пятницу, 12 апреля, сырье Brent завершило с ценой на уровне 90,45 доллара за баррель (+ 71 цент за день). Параллельно нефть West Texas Intermediate прибавила в цене 64 цента до 85,66 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

К теме! В первом квартале 2024 года стоимость нефти существенно выросла. Тогда как за предыдущую неделю цены на нефть прибавили в цене более 4%.

Почему нефть растет в цене

На рынок нефти влияет усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В частности, течение недели цены на нефть приблизились к максимуму за 6 месяцев из-за опасений относительно атаки Ирана, третьего по величине производителя нефти в ОПЕК, на Израиль.

Важно! Вечером, 13 апреля 2024 года, Иран все-таки запустил БПЛА на Израиль. Иностранные СМИ указывают, что речь идет о сотнях беспилотников. Предупреждают о риске запуска ракет. В то же время Израиль уже отреагировал. Ситуация продолжает развиваться.

В то же время нефть зафиксировала и потери за неделю. Этому способствовал "медвежий" прогноз (на рынке ожидают отрицательную динамику) по мировому спросу на нефть от Международного энергетического агентства. Кроме того, ожидают более медленного снижения процентных ставок в США, информирует издание Reuters.