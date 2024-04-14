Як змінилися ціни на нафту за тиждень
Останній тиждень дві еталонні марки нафти завершили з різноплановою динамікою. Нафта Brent загалом втратила 0,8%, тоді як американська сировина WTI подорожчала на понад 1%.
Цікаво Як успішні люди керують власними коштами й чому у них можна повчитися вже зараз
Додамо, що торги у п'ятницю, 12 квітня, сировина Brent завершила з ціною на рівні 90,45 долара за барель (+ 71 цент за день). Паралельно нафта West Texas Intermediate додала в ціні 64 центи до 85,66 долара за барель, згідно з даними Reuters.
Чому нафта зростає в ціні
На ринок нафти впливає посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході. Зокрема, протягом тижня ціни на нафту наблизилися до максимуму за 6 місяців через побоювання щодо атаки Ірану, третього за величиною виробника нафти в ОПЕК, на Ізраїль.
Водночас нафта зафіксувала й втрати за тиждень. Цьому сприяв "ведмежий" прогноз (на ринку очікують негативну динаміку) щодо світового попиту на нафту від Міжнародного енергетичного агентства. Крім того, очікують на повільніше зниження відсоткових ставок у США, інформує видання Reuters.