Усе завдяки залишкам російських валютних резервів Росії, які номіновані у юанях. Йдеться про суму еквівалентну 45 мільярдам доларів. Валютні резерви Росії у китайській нацвалюті не потрапили під санкційні обмеження.

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Скільки Росія зможе вести війну при поточних цінах на нафту та санкціях

На момент створення цього матеріалу, вартість марки нафти Urals коливається на рівні 56,43 долара за барель, за даними OilPrice. Нагадаємо, що 5 грудня почала діяти цінова стеля від країн G7 на рівні 60 доларів за барель. Також це стосується часткового ембарго на російську нафту від Євросоюзу.

Згідно з Bloomberg Economics, якщо російську нафту будуть продавати в середньому на рівні 50 доларів за барель, то у Кремля буде достатньо коштів, аби покрити свій дефіцит протягом наступних трьох років.

Водночас експерти з однієї із найпотужніших інвестиційних компаній у світі – Citigroup – вважають, що запаси держави-агресорки вичерпаються через 2 з половиною роки з ціною найвідомішої російської марки нафти Urals на такому рівні.

Що відбувається з фінансами держави-агресорки

Доходи Росії від експорту нафти все-таки почали зменшуватися після початку дії відповідних санкцій, проте Кремль все ще отримує сотні мільйонів доларів. Водночас це перетинається зі зростанням витрат після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Це призвело до рекордного дефіциту бюджету, який зафіксували у грудні 2022 року. Тоді ж сировина держави-агресорки коливалася на рівні 50 доларів за барель, що майже втричі менше ніж роком раніше.

Якщо нафта Urals буде торгуватися в діапазоні від 40 до 50 доларів за барель, то втрати Росії складуть 2,5 трильйона рублі (36 мільярдів доларів США). У результаті офіційна Москва буде вимушена активніше використовувати китайські юані.

Варто додати, що юань – це єдина валюта у резервах, яку Росія може використовувати для виходу на валютний ринок після замороження 300 мільярдів доларів на Заході майже рік тому.

За яких умов ситуація зміниться

Згідно з оцінками експертів з Citigroup, Росія може вичерпати наявні ресурси юаня вже у 2023 році лише за однієї умови – середня ціна на нафту агресора має коливатися на рівні 35 доларів за барель. У Bloomberg Economics додають, що вище згаданий сценарій стане можливістю, якщо Urals в середньому буде коштувати 25 доларів за барель.

Нагадаємо, що незалежна фінська організація CREA ще у середині січня 2023 року радила посилити тиск на Росію та знизити граничну ціну на нафту агресора до 25 – 35 доларів за барель. Експерти наголосили, що цей крок не зашкодить економічній життєздатності бізнесу та глобальній системі енергетичної безпеки, але вдарить по доходах офіційної Москви.

При цьому усі фахівці підкреслили, що ціна на російську сировину у діапазоні від 35 до 50 доларів за барель дозволить Росії загалом безболісно прожити рік. Ба більше, Кремль навіть зможе не скорочувати витрати. Вартість чорного золота вище 60 доларів за барель взагалі сприятиме офіційній Москві нарощувати обсяги валютних резервів у юанях.