Зокрема, стало відомо, що 7 грудня вартість російської нафти під маркою Urals впала до 43,72 долара за барель. Аналітик Майкл Каролан заявив, що це результат втрати покупців для Росії.

Зверніть увагу Індекс S&P 500 на шляху до нового максимуму: як інвестору не пропустити вигідні можливості

Російська нафта різко впала в ціні

Каролан також пов'язує це з санкціями та рішенням європейських нафтопереробних заводів відмовитися від співпраці з Росією, а не з лімітом ціни. Хоча й не виключає, що цінова стеля могла стати причиною.

Експерт вважає, якщо ця тенденція буде тривати далі, то вже в близькому майбутньому вартість нафти Urals може коштувати вдвічі менше, ніж еталон ринку – Brent. Навіть попри те, що вартість останньої марки нещодавно впала до мінімуму з початку 2022 року. Додають ще такі фактори впливу:

Втрата європейського ринку через санкції;

Зростання вартості процесу транспортування;

Збільшення рівня залежності Росії від невеликої групи покупців нафти Urals. Особливо йдеться про Китай та Індію.

Тож для того, аби російська нафта була конкурентоспроможною на ринку потрібно зменшувати ціну. Варто додати, що в останній рік на нафту Urals припадало приблизно 60% морського експорту країни-агресорки. Сировину транспортують з портів на заході Росії.

Ситуацію з цінами на російську нафту прокоментував й в Україні. Наприклад, очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Ну що? Що з обличчям,

– написав він у телеграм.

На момент створення цього матеріалу, вартість російської нафти Urals коливається на рівні 52,23 долара за барель, втративши 5,52% від початку торгів, згідно з даними OilPrice. Паралельно ціна марки Brent становить 76,45 долара за барель.