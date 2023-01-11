Саме про це йдеться у звіті незалежної фінської організації CREA, який вона оприлюднила трохи більше, ніж через місяць після початку дії нафтових санкцій проти офіційної Москви. Йдеться про часткове ембарго від ЄС та цінову стелю на рівні 60 доларів за барель.

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Втрати та доходи Росії після санкцій

Перш за все експерти наголошують, що Росія кожного дня втрачає приблизно 172 мільйони доларів завдяки санкціям. Проте щоденний дохід агресора складає 687 мільйонів доларів США від експорту нафти.

З березня до травня 2022 року офіційна Москва могла похвалитися прибутками від продажу чорного золота на рівні 1,1 мільярда доларів на день. Цьому також сприяв той факт, що через повномасштабну війну в Україні ціни на енергоносії злетіли до пікового рівня за 14 років.

До теми! Дві країни ЄС демонструють пасивну позицію у процесі замороження підсанкційних російських активів. Йдеться про Грецію та Мальту, які до того ж не надто сильно підтримували часткове ембарго на нафту агресора.

Світ може потужніше вдарити по Росії

У CREA додають, що короткотривалий період надприбутків, які отримувала Росія від захмарних цін на пальне у 2022 році, підходить до завершення. Частково це відбувається через скорочення обсягів споживання викопного палива у зв'язку з високими цінами.

Водночас фінська організація радить посилити тиск на Росію та знизити граничну ціну на нафту агресора до 25 – 35 доларів за барель. Згідно з оцінками CREA, тоді Москва буде втрачати на 100 мільйонів євро (107 мільйонів доларів) більше кожного дня.

Подальше скорочення доходів Кремля суттєво послабить здатність країни продовжувати наступ та допоможе покласти кінець війні,

– йдеться у звіті CREA.

Пропозиції щодо зниження цінової стелі на російську нафту до 25 – 35 доларів за барель не поставить під загрозу економічну життєздатність бізнесу для гарантування глобальної системи енергетичної безпеки, але при цьому вдарить по фінансових можливостях Росії.