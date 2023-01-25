Все благодаря остаткам российских валютных резервов России, номинированным в юанях. Речь идет о сумме эквивалентной 45 миллиардам долларов. Валютные резервы России в китайской нацвалюте не подверглись санкционным ограничениям.

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Сколько Россия сможет вести войну при текущих ценах на нефть и санкциях

На момент создания этого материала, стоимость марки нефти Urals колеблется на уровне 56,43 доллара за баррель, по данным OilPrice. Напомним, что 5 декабря начал действовать ценовой потолок от стран G7 на уровне 60 долларов за баррель. Это также касается частичного эмбарго на российскую нефть от Евросоюза.

Согласно Bloomberg Economics, если российскую нефть будут продавать в среднем на уровне 50 долларов за баррель, то у Кремля будет достаточно средств, чтобы покрыть свой дефицит в течение последующих трех лет.

В то же время эксперты одной из самых мощных инвестиционных компаний в мире – Citigroup – считают, что запасы государства-агрессора иссякнут через 2 с половиной года с ценой самой известной российской марки нефти Urals на таком уровне.

Что происходит с финансами государства-агрессора

Доходы России от экспорта нефти начали уменьшаться после начала действия соответствующих санкций, однако Кремль все еще получает сотни миллионов долларов. В то же время это пересекается с ростом затрат после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Это привело к рекордному дефициту бюджета, зафиксированному в декабре 2022 года. Тогда сырье государства-агрессора колебалось на уровне 50 долларов за баррель, что почти втрое меньше, чем годом ранее.

Если нефть Urals будет торговаться в диапазоне от 40 до 50 долларов за баррель, то потери России составят 2,5 триллиона рубля (36 миллиардов долларов США). В результате официальная Москва будет вынуждена активнее использовать китайские юани.

Следует добавить, что юань – это единственная валюта в резервах, которую Россия может использовать для выхода на валютный рынок после заморозки 300 миллиардов долларов на Западе почти год назад.

При каких условиях ситуация изменится

Согласно оценкам экспертов с Citigroup, Россия может исчерпать имеющиеся ресурсы юаня уже в 2023 году только при одном условии –средняя цена на нефть агрессора должна колебаться на уровне 35 долларов за баррель. В Bloomberg Economics добавляют, что упомянутый выше сценарий станет возможным, если Urals в среднем будет стоить 25 долларов за баррель.

Напомним, что независимая финская организация CREA еще в середине января 2023 года советовала усилить давление на Россию и снизить предельную цену на нефть агрессора до 25 – 35 долларов за баррель. Эксперты подчеркнули, что этот шаг не помешает экономической жизнеспособности бизнеса и глобальной системе энергетической безопасности, но ударит по доходам официальной Москвы.

При этом все специалисты подчеркнули, что цена на российское сырье в диапазоне от 35 до 50 долларов за баррель позволит России в целом безболезненно прожить год. Более того, Кремль даже сможет не сокращать расходы. Стоимость черного золота выше 60 долларов за баррель даже будет способствовать официальной Москве наращивать объемы валютных резервов в юанях.