Скільки коштує нафта на ринку

Торги у понеділок, 8 квітня, нафта Brent закінчила з ціною на рівні 90,38 долара за барель. Сировина подешевшала на 79 центів або 0,9% за день.

Читайте також Інвестиції у сучасному світі: головні плюси та мінуси, про які варто знати всім

Тоді як нафта WTI впала в ціні під час торгів на 48 центів або 0‚6%. Ціна американської нафти зупинилася на рівні 86,43 долара за барель, згідно з даними Reuters. Варто додати, що вартість марки нафти Brent знижується вперше за п'ять сесій, а WTI – за сім.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 90,38 долара за барель (- 0,87%)

Контракти WTI торгуються за ціною 86,59 долара за барель (+ 0,19%).

Цікаво! За перші три місяці 2024 року вартість нафти суттєво зросла. Нафта Brent подорожчала на 13,6%, а WTI подорожчала на 16,1%. Тоді як за останній тиждень ціни на нафту зросли на понад 4%.

Чому нафта дешевшає на ринку

Нафта завершила торговий день зі спадом у ціні. На ринок вплинуло рішення Ізраїлю про зменшення кількості військових у південній частині Гази. Крім того, Ізраїль та ХАМАС почали новий раунд переговорів про тимчасове припинення вогню, інформує видання Reuters.

Також ринок стежить за Іраном, який раніше обіцяв помститися Ізраїлю за атаку на своє консульство у Сирії. Через це залишаються ризики розширення конфлікту на Близькому Сході.

Крім того, на цьому тижні інвестори будуть вивчати дані про інфляцію у США та Китаю, аби знайти підказки щодо економічного стану двох найбільших світових споживачів нафти.