Сколько стоит нефть на рынке

Торги в понедельник, 8 апреля, нефть Brent закончила с ценой на уровне 90,38 доллара за баррель. Сырье подешевело на 79 центов или 0,9% за день.

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Тогда как нефть WTI упала в цене во время торгов на 48 центов или 0'6%. Цена американской нефти остановилась на уровне 86,43 доллара за баррель, согласно данным Reuters. Стоит добавить, что стоимость марки нефти Brent снижается впервые за пять сессий, а WTI – за семь.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 90,38 доллара за баррель (- 0,87%)

Контракты WTI торгуются по цене 86,59 доллара за баррель (+ 0,19%).

​​​​​​​Интересно! За первые три месяца 2024 года стоимость нефти существенно выросла. Нефть Brent подорожала на 13,6%, а WTI подорожала на 16,1%. Тогда как за последнюю неделю цены на нефть выросли более чем на 4%.

Почему нефть дешевеет на рынке

Нефть завершила торговый день со спадом в цене. На рынок повлияло решение Израиля об уменьшении количества военных в южной части Газы. Кроме того, Израиль и ХАМАС начали новый раунд переговоров о временном прекращении огня, информирует издание Reuters.

Также рынок следит за Ираном, который ранее обещал отомстить Израилю за атаку на свое консульство в Сирии. Из-за этого остаются риски расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, на этой неделе инвесторы будут изучать данные об инфляции в США и Китае, чтобы найти подсказки относительно экономического состояния двух крупнейших мировых потребителей нефти.