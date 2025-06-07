Як змінилися ціни на нафту

Відтак, ціна на нафту West Texas Intermediate зросла до 64 доларів за барель після того, як торговий представник США заявив, що торговельні переговори з Європейським Союзом "швидко просуваються", передає 24 Канал з посиланням на видання NDTV.

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Водночас у США, за даними Американського інституту нафти, запаси нафти минулого тижня скоротилися на 3,28 мільйона барелів. Якщо ці дані будуть підтверджені, то це буде найбільше скорочення з березня 2025 року.

Цікаво, що для обмеження зростання один канадський оператор перезапустив об'єкт, який був закритий через пожежі. Пожежі в Альберті в якийсь момент зупинили близько 7% видобутку нафти в Канаді,

– йдеться у тексті.

Крім того, нагадуємо, що ціна на нафту зросла на початку цього тижня після того, як рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку в липні відповідало очікуванням, що зменшило побоювання щодо більшого зростання.

Однак ціни цього року все ще знизилися приблизно на 11% через побоювання щодо майбутнього надлишку пропозиції.

Також, трейдери продовжують стежити за торговельними тарифами США. Адже президент Дональд Трамп заявив, що з його китайським колегою "надзвичайно важко" укласти угоду.