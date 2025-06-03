Чи лідерує Росія за запасами нафти у світі

За даними Global Firepower, передає 24 Канал, у 2025 році до 5 країн світу, які мають найбільші запаси нафти, входять Венесуела, Саудівська Аравія, Іран, Канада та Ірак.

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Водночас до списку 10 країн із найбільшими запасами додається ще Кувейт, ОАЕ, Росія, Лівія та США. Цікаво, що Росія у цьому списку лише на 8 місці.

Нагадуємо! Раніше Росія посідала 5 місце у світовому рейтингу щодо запасів нафти. Натомість у рейтингу по запасах газу – 1 місце.

Що у Росії із природними ресурсами

Запаси нафти

На сьогодні підтверджені запаси російських нафтових надр становлять 80 мільярдів барелів. А видобуток нафти становить 10,7 мільйона барелів.

Споживання нафти – 3,68 мільйона барелів, а дефіцит – понад 7 мільйонів барелів.

Запаси газу

Запаси газу в Росії на рівні 47,8 трильйона кубів. Видобуток газу становить трішки більше, аніж 617 мільярдів кубічних метрів. Натомість споживання понад 472 мільярди кубічних метрів.

Запаси вугілля

Російські підтверджені запаси вугілля становлять понад 162 мільярди метричних тонн. Водночас видобуток лише на рівні 508 мільйонів метричних тонн, а споживання вугілля – майже 311 мільйонів метричних тонн.