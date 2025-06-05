Світові ціни на нафту сьогодні

У четвер, 5 червня, ціни на нафту продовжують падати. На вартість нафти впливають новини пов'язані з США та Саудівською Аравією, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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По-перше, йдеться про збільшення запасів пального в США. По-друге, Саудівська Аравія, яка є одним із найбільших експортерів нафти у світі, знизила липневі ціни на сировину для покупців з Азії. Крім того, глобальна економічна невизначеність також тисне на ціни.

Нагадаємо, що ОПЕК+ планує в липні видобувати більше нафти, що призведе до збільшення пропозиції на ринку.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впали на 14 центів або на 0,2%. Марка нафти торгується на рівні 64,72 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate просіла в ціні на 24 центи або на 0,4%. Американська нафта наразі коштує 62,61 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: