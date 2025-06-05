Саудівська Аравія змінить ціни на нафту

У липні 2025 року Саудівська Аравія підвищить ціни на свою нафту для покупців з Європи. Повідомляють, що вартість всіх сортів нафти, які експортує країна, на 1,8 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на компанію Saudi Aramco.

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Це означає, що марки нафти Arab Light для клієнтів із Північно-Західної Європи буде дорожчою за Brent на 3,25 долара за барель. Водночас для покупців з Середземномор'я ціна буде більшою на 3,05 долара за барель. Також відомо, що сорт нафти Arab Light буде на 1,2 долара дорожчим за кошик нафти Оман/Дубай, що близько до мінімального рівня за останні чотири роки.

До теми! Нагадаємо, що Саудівська Аравія – це одна з країн, яка виступала за збільшення обсягів видобування нафти країнами ОПЕК+. Цікаво, що в процесі переговорів між Саудівською Аравією та Росією виникли суперечки щодо видобутку нафти. Нагадаємо, що росіяни прагнули поставити на паузу збільшення видобутку нафти.

Цікаво, що так звані "легкі" сорти нафти з Саудівської Аравії стануть дешевшими для покупців із країн Азії. З липня вони будуть платити за сировину на 0,2 долара за барель менше. Ціни на нафту саудитів також зміняться й для США. Вартість "легких" сортів нафти для американців знизиться на 0,1 долара за барель. Проте ціна інших марок не зміниться.