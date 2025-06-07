Как изменились цены на нефть

Поэтому, цена на нефть West Texas Intermediate выросла до 64 долларов за баррель после того, как торговый представитель США заявил, что торговые переговоры с Европейским Союзом "быстро продвигаются", передает 24 Канал со ссылкой на издание NDTV.

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В то же время в США, по данным Американского института нефти, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 3,28 миллиона баррелей. Если эти данные будут подтверждены, то это будет самое большое сокращение с марта 2025 года.

Интересно, что для ограничения роста один канадский оператор перезапустил объект, который был закрыт из-за пожаров. Пожары в Альберте в какой-то момент остановили около 7% добычи нефти в Канаде,

– говорится в тексте.

Кроме того, напоминаем, что цена на нефть выросла в начале этой недели после того, как решение ОПЕК + об увеличении добычи в июле соответствовало ожиданиям, что уменьшило опасения относительно большего роста.

Однако цены в этом году все еще снизились примерно на 11% из-за опасений относительно будущего избытка предложения.

Также, трейдеры продолжают следить за торговыми тарифами США. Ведь президент Дональд Трамп заявил, что с его китайским коллегой "чрезвычайно трудно" заключить соглашение.