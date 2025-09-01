Какие цены на медь?
В августе стоимость важного для энергетики металла увеличилась на 3%, а в понедельник, 1 сентября, прибавила еще 0,3%, достигнув 9 928 долларов за тонну, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Ослабление курса доллара традиционно поддерживает сырьевые товары, котирующиеся в американской валюте, поскольку делает их более доступными для покупателей за пределами США.
Интересно! Последний раз медь поднималась выше отметки в 10 тысяч долларов в июле.
Несмотря на прогнозы о возможном снижении цен после того, как президент США Дональд Трамп отказался от введения импортных пошлин на наиболее распространенные виды металла, стоимость меди в Америке остается выше лондонской, которая считается мировым ориентиром.
Кроме того, спрос на медь поддерживался активностью в Китае. Правда, у аналитиков есть опасения, что во второй половине рост спроса в КНР будет более умеренным.
Важно! По данным компании Zijin Mining Group, потребление на крупнейшем мировом рынке в первой половине года выросло примерно на 10%.
Общие показатели экономической активности в Китае, похоже, ухудшаются, а рост потребления меди и алюминия в последние месяцы замедлился, что соответствует ожиданиям,
– отметили аналитики Goldman Sachs Group.
Что происходит с ценами на медь?
