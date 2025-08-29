Скільки заробили китайські заводи?

Чистий прибуток компанії Jiangxi Copper, найбільшого виробника рафінованої міді в країні, зріс приблизно до 4,17 мільярда юанів (близько 585 мільйонів доларів США) і став найвищим з 2011 року. Компанія Yunnan Copper повідомила про рекордний прибуток у 1,32 мільярда юанів (приблизно 185 мільйонів доларів), пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Світова мідна галузь опинилася під тиском через жорстку конкуренцію: занадто багато компаній претендують на обмежені обсяги руди, що знижує рентабельність і підштовхує частину гравців до закриття.

Однак китайські металургійні заводи, особливо ті, які володіють власними копальнями, утримують позиції та навіть встановили ряд рекордів у першій половині року, коли ціни на мідь зросли приблизно на 13%.

Для власників власних рудників вигода від високих цін на мідь виявилася значною. На поточному рівні рентабельність щодо витрат на видобуток залишається прийнятною. У сегменті плавки збитки мінімальні, а доходи від сірчаної кислоти та інших побічних продуктів залишаються високими,

– зазначив аналітик Benchmark Mineral Intelligence.

Проте вже почали проявлятися ознаки уповільнення: в липні обсяги виробництва знизилися, оскільки Пекін посилив заходи щодо обмеження надлишкового випуску і скорочення перевиробництва в ряді галузей.

Прибуток китайських металургійних підприємств у другій половині року неминуче опиниться під тиском. Але доходи від продажу сірчаної кислоти дозволили знизити рівень беззбитковості до нуля. Навіть при високій частці довгострокових контрактів заводи зберігають можливість генерувати позитивний грошовий потік,

– додав Чжао.

Як Китай домінує на у сфері металургії?