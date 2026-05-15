Золото падає: на цей раз "винуватий" долар

Вартість золота знижується. Цьому, зокрема, сприяє зростання дохідності казначейських облігацій США. Також важливу роль відіграло зміцнення долара.

Чому зміцнення долара впливає на ціну золота?

Зміцнення долара зменшило привабливість золота, повідомляє Reuters.

Читайте також Вийшли з обігу, але все ще цінні: які монети справді вигідно здавати на брухт

Потрібно розуміти, що зміцнення американської валюти, зробили злитки у доларах дорожчими для покупців у іншій валюті.

Дохідність і долар зросли через посилені інфляційні побоювання, частково зумовлені військовими діями в Перській затоці та підкріплені квітневими показниками PPI та CPI, опублікованими цього тижня,

– наголосила аналітик StoneX Рона О'Коннелл.

Які ще фактори стали вирішальними для ціни золота?

На ціну золота продовжує впливати конфлікт на Близькому Сході, а також – зростання вартості нафти. Фактично, ця ситуація посилює очікування щодо підвищення процентних ставок.

Для розуміння, ціна марки Brent на цьому тижні збільшилась на майже 7,8%. Адже Ормуз і досі закритий.

Підвищення цін на паливо провокує зростання інфляції. Адже виробники компенсують збільшення витрат через ринки. А це, своєю чергою:

змушує центробанки утримувати високі процентні ставки;

що і знижує привабливість золота.

Яка ціна золота зараз?

Спотова вартість золота впала на 2,2%. Цей метал сягнув 4 546,45 долара за унцію.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в червні впали на 2,9%. Вони знизились до 4 550,80 доларів.

Ціни на золото вже досить давно насторожено ставляться до війни в Перській затоці, а низка новин з Індії цього тижня щодо імпортних мит загострила напруженість на і без того слабкому ринку,

– додала аналітик StoneX Рона О'Коннелл.

Нагадаємо, в Індії знижки на золото сягнули рекордного рівня. Така ситуація є наслідком підвищення імпортних мит, повідомляє Reuters.

Цікаво! Якщо збережуться теперішні тенденції, вартість злитків за цей тиждень знизиться на понад 3,6%.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?