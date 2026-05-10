Якою буде ситуація в середині травня?

Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Протягом наступного тижня, 11 – 17 травня, навряд відбудуться суттєві зміни: помітного подорожчання чи здешевлення валюти наразі не очікують.

За словами експерта, поки на валютному ринку відсутні передумови як для різкого зростання курсів, так і для їхнього відчутного зниження чи зміни звичних коридорів щоденних коливань. Головні чинники впливу не зміняться, тож особливих "сюрпризів" українцям наразі боятися не варто.

По-перше, стратегія Нацбанку й надалі дозволяє утримувати баланс між попитом і пропозицією, а валютні інтервенції ефективно згладжують подібні перекоси.

По-друге, актуальними залишаються геополітичні ризики , які впливають на вартість пального, тож дизель і бензин в Україні поки навряд чи суттєво подешевшає.

По-третє, рішення монетарного комітету Нацбанку від 30 квітня зберегти облікову ставку на рівні 15% частково дає змогу зменшити тиск на валютний ринок.

До слова, йдеться про підтримку популярності гривневих депозитів, середні ставки за якими залишаться на рівні 13 – 14,5% річних, що перевищує очікувані темпи інфляції. Таке зберігання коштів залишатиметься вигіднішим за хаотичну покупку валюти.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тобто готівковий ринок не потерпатиме від шаленого попиту. Фактично рішення Нацбанку слід розглядати, як "знеболювальне", що підтримуватиме валютний ринок у контрольованому стані.

Детальніше про депозитні умови для 24 Каналу розповів директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. Короткі гривневі вклади на 3 – 6 місяців можуть бути зручним варіантом збереження грошей перед переїздом, ремонтом, лікуванням та великими покупками. А от довший строк у 6 – 9 місяців із мінімальною сумою в 10 тисяч гривень допоможе отримати відчутніший дохід. Ба більше, саме новим клієнтам фінустанови часто пропонують спеціальні бонуси.

По-четверте, довгостроковий позитивний ефект матиме й розблокування кредиту ЄС на 90 мільярдів євро.

Очікується, що завдяки макрофінансовій підтримці Україна зможе уникнути ризиків хронічного дефіциту бюджету, який міг би посилитися через війну та її наслідки. Водночас це дозволить і надалі стабільно фінансувати потреби армії та забезпечувати виплати працівникам бюджетної сфери.

Отже, протягом 11 – 17 травня курс долара коливатиметься в межах 43,8 – 44,25 гривні, що майже відповідатиме показникам попередніх тижнів. Натомість для євро це 50,5 – 52,5 гривні.

Нагадаємо, що курс євровалюти значною мірою залежить від світового співвідношення пари євро-долар, а також подій на Близькому Сході та цін на енергоносії. У разі загострення ситуації довкола Ірану можна очікувати зміцнення американської валюти, але якщо нинішній статус-кво збережеться – котирування євро до долара будуть у межах 1,16 – 1,18.

Характеристики ринку з 11 по 17 травня: