Почему укрепление доллара влияет на цену золота?

Укрепление доллара уменьшило привлекательность золота, сообщает Reuters.

Читайте также Вышли из обращения, но все еще ценные: какие монеты действительно выгодно сдавать на лом

Нужно понимать, что укрепление американской валюты, сделало слитки в долларах дороже для покупателей в другой валюте.

Доходность и доллар выросли из-за усиленных инфляционных опасений, частично обусловлены военными действиями в Персидском заливе и подкреплены апрельскими показателями PPI и CPI, опубликованными на этой неделе,

– отметила аналитик StoneX Рона О'Коннелл.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Какие еще факторы стали решающими для цены золота?

На цену золота продолжает влиять конфликт на Ближнем Востоке, а также – рост стоимости нефти. Фактически, эта ситуация усиливает ожидания по повышению процентных ставок.

Для понимания, цена марки Brent на этой неделе увеличилась почти на 7,8%. Ведь Ормуз до сих пор закрыт.

Повышение цен на топливо провоцирует рост инфляции. Ведь производители компенсируют увеличение расходов через рынки. А это, свою очередь:

заставляет центробанки удерживать высокие процентные ставки;

что и снижает привлекательность золота.

Какая цена золота сейчас?

Спотовая стоимость золота упала на 2,2%. Этот металл достиг 4 546,45 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне упали на 2,9%. Они снизились до 4 550,80 долларов.

Цены на золото уже достаточно давно настороженно относятся к войне в Персидском заливе, а ряд новостей из Индии на этой неделе по импортным пошлинам обострила напряженность на и без того слабом рынке,

– добавила аналитик StoneX Рона О'Коннелл.

Напомним, в Индии скидки на золото достигли рекордного уровня. Такая ситуация является следствием повышения импортных пошлин, сообщает Reuters.

Интересно! Если сохранятся нынешние тенденции, стоимость слитков за эту неделю снизится более чем на 3,6%.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?