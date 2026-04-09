Як на ціну золота вплинула мирна угода між Іраном та США

Ціна золота сьогодні стабільна. Значних коливань не відбувається. Річ у тім, що інвестори залишаються доволі обережними, зокрема, через обстріли, які здійснюються на Близькому Сході, попри режим припинення вогню.

Скільки коштує золото зараз?

Інвестори очікують ключовий звіт про інфляцію в США, який має бути опубліковано сьогодні. Ця інформація дасть розуміння, що чекає на процентну ставку, повідомляє Reuters.

Важливо! Ще на засіданні у березні стало зрозуміло, що усе більше політиків вважають необхідним підвищити ставку. Таким чином вони прагнуть протидіяти інфляції.

Спотова ціна на золото сьогодні зросла на 0,1% і сягнула – 4 721,51 долара за унцію.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою у червні знизились на 0,7%. Вони сягнули – 4 744,90 долара за унцію.

Здається, що золото на даний момент не має наміру щось робити. Я думаю, що все ще існує багато спекуляцій щодо того, що станеться після припинення вогню,

– каже керуючий директор GoldSilver Central Браян Лан.

Атаки всіх сторін конфлікту тривають. Зокрема, 8 квітня Ізраїль завдав потужний удар по Лівану. Ця атака одна з наймасштабніших за час конфлікту на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

До того ж варто враховувати зміни на ринку нафти. Спочатку, після оголошення перемир'я, вони різко полетіли вниз. А згодом відбулося подорожчання, на тлі порушення режиму припинення вогню.

Спотове золото знизилося більш ніж на 10% з початку війни 28 лютого, оскільки вищі ціни на енергоносії підживили побоювання щодо інфляції та спонукали ринки переглянути очікування щодо процентних ставок, що знизило привабливість нерентабельних злитків,

– вказує видання.

Цікаво, що наразі аналітики Standard Chartered очікують зростання ціни на золото. Це імовірно станеться на тлі посилення геополітичних ризиків.

