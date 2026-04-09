Сколько стоит золото сейчас?
Инвесторы ожидают ключевой отчет об инфляции в США, который должен быть опубликован сегодня. Эта информация даст понимание, что ждет процентную ставку, сообщает Reuters.
Важно! Еще на заседании в марте стало понятно, что все больше политиков считают необходимым повысить ставку. Таким образом они стремятся противодействовать инфляции.
Спотовая цена на золото сегодня выросла на 0,1% и достигла – 4 721,51 доллара за унцию.
Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне снизились на 0,7%. Они достигли – 4 744,90 доллара за унцию.
Кажется, что золото на данный момент не намерено что-то делать. Я думаю, что все еще существует много спекуляций относительно того, что произойдет после прекращения огня,
– говорит управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан.
Атаки всех сторон конфликта продолжаются. В частности, 8 апреля Израиль нанес мощный удар по Ливану. Эта атака одна из самых масштабных за время конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.
К тому же стоит учитывать изменения на рынке нефти. Сначала, после объявления перемирия, они резко полетели вниз. А впоследствии произошло подорожание, на фоне нарушения режима прекращения огня.
Спотовое золото снизилось более чем на 10% с начала войны 28 февраля, поскольку высокие цены на энергоносители подпитали опасения относительно инфляции и побудили рынки пересмотреть ожидания относительно процентных ставок, что снизило привлекательность нерентабельных слитков,
– указывает издание.
Интересно, что сейчас аналитики Standard Chartered ожидают роста цены на золото. Это, вероятно, произойдет на фоне усиления геополитических рисков.
Как изменились цены на другие драгоценные металлы?
Спотовое серебро упало на 0,1%. Оно достигло – 74,07 доллара за унцию.
Платина упала на 0,4%. Этот металл снизился до 2 020,60 доллара за унцию.
А вот палладий вырос. Он повысился на 0,3%, достигнув – 1 559 долларов за унцию.