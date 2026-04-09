Сколько стоит золото сейчас?

Инвесторы ожидают ключевой отчет об инфляции в США, который должен быть опубликован сегодня. Эта информация даст понимание, что ждет процентную ставку, сообщает Reuters.

Важно! Еще на заседании в марте стало понятно, что все больше политиков считают необходимым повысить ставку. Таким образом они стремятся противодействовать инфляции.

Спотовая цена на золото сегодня выросла на 0,1% и достигла – 4 721,51 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне снизились на 0,7%. Они достигли – 4 744,90 доллара за унцию.

Кажется, что золото на данный момент не намерено что-то делать. Я думаю, что все еще существует много спекуляций относительно того, что произойдет после прекращения огня,

– говорит управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан.

Атаки всех сторон конфликта продолжаются. В частности, 8 апреля Израиль нанес мощный удар по Ливану. Эта атака одна из самых масштабных за время конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

К тому же стоит учитывать изменения на рынке нефти. Сначала, после объявления перемирия, они резко полетели вниз. А впоследствии произошло подорожание, на фоне нарушения режима прекращения огня.

Спотовое золото снизилось более чем на 10% с начала войны 28 февраля, поскольку высокие цены на энергоносители подпитали опасения относительно инфляции и побудили рынки пересмотреть ожидания относительно процентных ставок, что снизило привлекательность нерентабельных слитков,

– указывает издание.

Интересно, что сейчас аналитики Standard Chartered ожидают роста цены на золото. Это, вероятно, произойдет на фоне усиления геополитических рисков.

