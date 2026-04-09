Скільки коштує золото зараз?
Інвестори очікують ключовий звіт про інфляцію в США, який має бути опубліковано сьогодні. Ця інформація дасть розуміння, що чекає на процентну ставку, повідомляє Reuters.
Читайте також Саме тут в Україні найбільші поклади золота: ви будете вражені
Важливо! Ще на засіданні у березні стало зрозуміло, що усе більше політиків вважають необхідним підвищити ставку. Таким чином вони прагнуть протидіяти інфляції.
Спотова ціна на золото сьогодні зросла на 0,1% і сягнула – 4 721,51 долара за унцію.
Ф'ючерси на золото в США з поставкою у червні знизились на 0,7%. Вони сягнули – 4 744,90 долара за унцію.
Здається, що золото на даний момент не має наміру щось робити. Я думаю, що все ще існує багато спекуляцій щодо того, що станеться після припинення вогню,
– каже керуючий директор GoldSilver Central Браян Лан.
Атаки всіх сторін конфлікту тривають. Зокрема, 8 квітня Ізраїль завдав потужний удар по Лівану. Ця атака одна з наймасштабніших за час конфлікту на Близькому Сході, повідомляє Reuters.
До того ж варто враховувати зміни на ринку нафти. Спочатку, після оголошення перемир'я, вони різко полетіли вниз. А згодом відбулося подорожчання, на тлі порушення режиму припинення вогню.
Спотове золото знизилося більш ніж на 10% з початку війни 28 лютого, оскільки вищі ціни на енергоносії підживили побоювання щодо інфляції та спонукали ринки переглянути очікування щодо процентних ставок, що знизило привабливість нерентабельних злитків,
– вказує видання.
Цікаво, що наразі аналітики Standard Chartered очікують зростання ціни на золото. Це імовірно станеться на тлі посилення геополітичних ризиків.
Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?
Спотове срібло впало на 0,1%. Воно сягнуло – 74,07 долара за унцію.
Платина впала на 0,4%. Цей метал знизився до 2 020,60 долара за унцію.
А от паладій зріс. Він підвищився на 0,3%, сягнувши – 1 559 доларів за унцію.