Що відомо про ціни на золото?

Це ще більше зменшило очікування щодо зниження процентних ставок, про що пише Reuters.

Читайте також Золоті резерви Росії впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення

Водночас ринки чекали заяв президента США Дональда Трампа на тлі загострення конфлікту з Іраном.

Спотове золото знизилося на 0,4% до 4 658,90 доларів за унцію.

Ф’ючерси на золото США зросли на 0,1% до 4 684,30 доларів через святкові закриття частини ринків Азії та Європи.

Дональд Трамп знову погрожував Тегерану, якщо країна не відкриє Ормузьку протоку до вівторка. Але, як зазначає Reuters, нещодавні оцінки розвідки США свідчать, що Іран навряд чи відкриє протоку найближчим часом.

Інвестори також звернули увагу на повідомлення Axios, у якому йшлося, що США, Іран та група посередників обговорюють можливе 45-денне перемир’я, яке може прокласти шлях до постійного завершення війни. А ціни на нафту марки Brent зросли через те, що війна продовжує порушувати глобальні поставки енергоносіїв, посилюючи побоювання щодо інфляції.

Хоча золото традиційно вважається захистом від інфляції, високі процентні ставки зазвичай зменшують попит на цей актив, який не приносить доходу,

– пояснили у матеріалі.

Водночас спотове срібло знизилося на 0,9% до 72,31 за унцію доларів;

спотова платина втратила 0,3% та становила 1 983,62 долара;

а паладій зріс на 0,7% до 1 511,94 долара.

Нагадаємо! Геополітична ситуація дуже впливає на металургію. Ціни на мідь знизилися разом з іншими промисловими металами після того, як президент США Дональд Трамп повторив погрозу завдати удару по цивільній інфраструктурі Ірану, якщо переговори не приведуть до завершення війни. Про це писали у Bloomberg минулого тижня.

Що ще слід знати про золото?