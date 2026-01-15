Як змінилась ціна на золото сьогодні?

Вартість золота впала і на фоні того, що Трамп дещо послабив свою риторику, відносно Ірану та голови ФРС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Щорічна відпустка під час війни: кому з українців її можуть не дати та на якій підставі

Спотова вартість золота впала на 0,3%. Тепер цей метал коштує – 4 608,77 долара за унцію. Нагадаємо, ще вчора золото сягнуло рекордних – 4 642,72 долара, повідомляє Reuters.

Нагадаємо! Трамп вказав, що США можуть і не втручатись у справи Ірану. Наразі в іранській державі тривають масштабні протести. До цього Трамп погрожував керівництву Ірану втрутитися, якщо відбуватимуться вбивства населення. Натомість іранський уряд пообіцяв вдарити по базах США.

До того ж Трамп сказав, що не хоче поки звільняти голову ФРС Джерома Пауелла. Раніше американський президент говорив діаметрально інше.

Пізніше того ж дня будуть опубліковані щотижневі дані про кількість заявок на допомогу з безробіття в США за перший тиждень січня, що може дати уявлення про напрямок монетарної політики ФРС,

– наголошу видання.

Зауважимо, що цьогоріч очікується два зниження ставки ФРС. Саме на це вказують прогнози трейдерів.

Важливо! Для такого безпечного активу як золото, низькі процентні ставки, геополітична та економічна невизначеність – оптимальна ситуація. Адже в такі періоди, цей метал росте в ціні.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали зараз?